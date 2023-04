Koalitsioonileping sõlmitakse, nagu ikka, neljaks aastaks, kuid teadupärast on nii, et valitsused ei kipu valimistest valimisteni püsima. Tulevasel valitsusel – Reformierakond, Eesti 200 ja sotsid – on päris tugev seljatagune ja esiotsa usutakse eelseisvates katsumustes hakkama saavat. Lootuses, et tuleb õnneaeg, mil Kalev koju jõuab ja Eesti põlv uueks luuakse. Opositsioon omalt poolt on aga sae käima tõmmanud, nagu meediamajades öeldakse.