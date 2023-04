Tiit Köster, SÜM-i peadirigent aastatel 1989–2008: Minu muljed on väga head! Kritiseerida ei oska ma midagi, kiita aga küll. Mehed on lauljatena hästi arenenud, nende vokaalne tase on tõusnud, häälematerjal muutunud ilusamaks, kõla on kompaktsem, intonatsiooniprobleeme pole.