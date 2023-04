ID-kaarte saab tellida nüüd Selveritesse üle Eesti

Kui veebruari keskpaigas peatati RIA ettekirjutuse alusel ajutiselt ID-kaartide ja elamisloakaartide väljastamine, siis eilsest õhtust alates on see võimalus jälle olemas ning ka ID-kaarte ja elamisloakaarte saab taas tellida oma kodu või töökoha lähedasse kauplusesse. Esimesed inimesed on praeguseks seda võimalust juba ka kasutanud.

„PPA eesmärgiks on luua võimalikult mugav viis oma dokumentide kätte saamiseks ning seetõttu oleme otsinud koostöövõimalust kaubanduskettidega, millel on tihe võrgustik üle Eesti ning mis on igapäevaselt pikemalt avatud kui PPA teenindussaalid. Aasta alguses hakkasime testima võimalust dokumente tellida kokku kuude Tallinna ja lähiümbruse Selverisse. See osutus ootuspäraselt väga populaarseks, mistõttu oleme laiendanud teenuse kättesaadavust ning sellest nädalast väljastatakse dokumente 40 Selveris üle Eesti kõikjal alates Kuressaarest kuni Narvani,“ ütles PPA identiteedi ja staatuste büroo teenuse omanik Marit Abram.