KAIDO KIRST ⟩ “Viljavõtu ajal ma isegi ei tea, mis kuupäev parasjagu on”

Kirst mäletab oma esimest kivikoristust kolme hektari suuruselt maalapilt eelkõige seetõttu, et samal päeval sündis tema vanem poeg Tanel. Vaatamata kliima muutumise jutule on aprilli keskpaiga ilm kõik need kolmkümmend aastat küllaltki sarnane püsinud. Nuudi talus kulgeb 17. aprill alati juba põllutööde tähe all. “Peame lapse sünnipäeva ära ja läheme põllule või siis enne külvame ja pärast peame sünnipäeva. Kuidas kunagi,” räägib Kirst.