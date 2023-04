Iseloom on igal inimeseloomal erinev, samuti loomingulisus. Loominguvajadus eristab inimest loomast. Looming on vaimne tegevus ja vaimsust võib pidada oaasiks inimese sees. Mis on see allikas, mis hoiab inimese oaasi elavana? Selleks on inimese hing. Hing igatseb olla õnnelik ja omada väärtusi, mis teda kujundavad. Nii nagu kokkuleppeliselt on olemas seitse surmapattu, on ka seitse voorust. Neli neist on inimlikud voorused: tarkus, õiglus, meelekindlus ja mõõdukus. Kolm jumalikku voorust on usk, lootus ja armastus. On mõtlemapanev, et jumalike vooruste nimesid kannavad naised: venelastel Vera, Nadežda ja Ljubov, inglastel Faith, Hope ja Love.