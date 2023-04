“Just arutasime omavahel, et huvitav, kes selle siin korda tegema peab, varsti tuleb ju niitma hakata, aga kuidas sa kivihunnikute vahel niidad?” laiutavad kohalikud Astes käsi. Muret tuntakse ka seal haljastustöid tegeva proua pärast, et ega ometi tema pea neid kivijurakaid tõstma hakkama.

Eriti teravalt riivavad kivihunnikud silma asula keskel, mänguväljaku vahetus läheduses, kus lapsed ringi jooksevad ja hunnikute otsa ronides viga saada võivad. “Enne ei saanud mänguväljakul pingilegi istuda ilma kivihunniku otsa koperdamata, nüüd on need lihtsalt inimeste poolt maha tallatud,” toob üks kohalik elanik näite. Lisab, et tema teada on haljastustöid tehtud vaid kortermajade läheduses paigaldatud lampide vahel, seda ilmselt korteriühistute endi algatusel, et majaümbrus korras hoida.