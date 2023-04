KRISTJAN VANASELJA ⟩ Kuluhüvitistega sahkerdamisele peab hinnangu andma valija

"See, et mõned riigikogu liikmed on käitunud ebaeetiliselt, ei tohiks kahtluse alla seada enamiku saadikute otsustusvõimet kuluhüvitistega ümberkäimisel. Piirangute ja regulatsioonide asemel tuleb tegeleda poliitilise kultuuriga," kirjutab Parempoolsete aseesimees Kristjan Vanaselja Delfi arvamusportaalis.