Maailma majandusajakirjanduses paistab see silma näiteks väärtpaberiturge jälgides. Alles see oli, kui elektriautode teerajajaks peetava Tesla aktsia murdis üha uutesse kõrgustesse. Nüüd pole investorid ettevõttega rahul ja valitseva skepsise mõjul aktsia hind langeb.

Äsja räägiti, kuidas firma juht Elon Musk toob kõik autotööstuse tähed taevast, nüüd kuulutavad sapisemad firmale lausa lõppu. Äärmuslike hinnangute kõrval on siiski kuskil ka see, mis päriselt toimub. Jah, Tesla pole uudismudelite tulekuga hiilanud, aga fakt on see, et tänavu esimese kolme kuuga müüdi 422 875 autot ehk 36% rohkem kui mullu samal ajal.