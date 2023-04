Kevadine soojalaine on selleks korraks möödas, aga pikk nädalavahetus alles ees. On ju 1. mai enamikule töölt vaba päev. Mida nende kolme päevaga ette võtta? Küllap see, kel tahtmist jagub, juba tegevust leiab – olgu siis kodus või kaugemal.