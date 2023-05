"Täna ma neid numbreid veel öelda ei saa, sest õhkõrn lootus on üleval, et saame nendega veel kaubelda hinna osas ning sealtpealt teha lõpliku otsuse, kas lähme nendega kompromissile või lähme õigust otsima kohtu kaudu. Hetkel tundub, et pigem kipub ta kohtusse tüürivat," selgitas Tuisk märtsi keskel.