Eespea-Obustkoppel ⟩ Valejutt, et saarlased olid merel, kui mune jagati!

See oli veebruarikuu ilusate ilmade aegu, kui ma olin pargis jalutamas ja mulle tuli vastu kollase mantliga naisterahvas ja küsis vene keeles, kuhu ta tualetti saaks minna. Pargis trooniv ja ilmatuma uhke peldik on ju talviti kinni. Ma soovitasin esimese hooga spaades õnne proovida, aga et mul olid juba sammud tehtud (iga päev 8000, tulgu taevast või pussnuge), siis kutsusin ta enda juurde.