JUHTKIRI ⟩ Kondid ja monumendid. Tõde ja vale

“Ametliku info võib ära unustada!” lajatab kolmapäeval Orissaares, neljapäeval Tagaverel ja eile Talila külas ühishaua lahtikaevamisi juhtinud arheoloog Arnold Hunt. Ta ütleb, et kui mõnel oponendil on tekkinud küsimus, miks neid kaevamisi üldse korraldada, hauarahu rikkuda ja vanu haavu lahti kiskuda, siis Talila on väga hea näide, miks seda teha: “Et Vene vale paljastada!”