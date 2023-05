Saaremaa haridusvõrgustik on Facebooki grupist väljakasvanud Saaremaa haridusest ja selle käekäigust huvitatud inimeste kooslus, keda viimasel kogunemisel oli koos suisa üle 60 inimese. Kindlasti ei jää see viimaseks kohtumiseks ning huvilisi oodatakse selle grupiga endiselt veel liituma. Võrgustiku eestvedajad on haridusaktivist Lelet Aavik-Part ja Kuressaare Nooruse kooli juht Marit Tarkin.