JUHTKIRI ⟩ “Sünnipäevakingitus”, mis pani oksendama

Mõne tunniga oli ehmatav teave Saarte Hääle veebi ja Kadi raadio vahendusel, sotsiaalmeedias ning suusõnaliselt levides jõudnud tuhandeteni. Inimesed teadsid nüüd, et Kuressaares ei maksa kraanivett ilma keetmata tarbida, vaid tuleb korralikult keeta. Või et veelgi turvalisem on juua pudelivett, millest poed kiiresti tühjaks osteti. Omavahelistes aruteludes imestati veidi selle üle, miks riiklik terviseamet päeva jooksul ühegi ametliku avaldusega ei esinenud. Hea, et see õhtulgi tuli.

Pühapäeval võetud veeproovidest eilseks kindlat kinnitust, et tegemist on kolibakterireostusega, ei tulnud. Terviseamet küll ütles eile otsesõnu, et eelmise nädala neljapäeval suurt purunenud veetoru vahetades sattus Kalevi tänaval vette kõrvalist ainest, mis bakteriga reostunud, kuid Kuressaare Veevärk välistab selle. Terviseameti väitel ei ole veel päris täpselt teada, kas veevärk pärast avariid veest proove võttis. Vallavalitsus ka ei tea ja lubab kindlaks teha kohe, kui kõige kiirem kiire üle läheb.

Oluline on teada, et bakterinakkus on ohtlikum eakatele ja lastele, üldjuhul möödub terviserike umbes 12 tunniga ja niikaua, kui terviseamet ei ole kinnitanud Kuressaare veevärgi vee ohutust, ei tohiks seda ilma keetmata juua ega sellega toitu teha. Keeruliseks muudab selline piirang Kuressaare toidutootjate-käitlejate tegevuse, sest põllumajandus- ja toiduamet soovitab tungivalt neil keetmata kraanivett mitte kasutada. Terviseamet soovitab vett keeta vähemalt 10 minutit ja toidukäitlemiseks vajalikes kogustes vett keeta ei ole võimalik ega mõistlik. Ja veel – hambaid ei tohiks ka keetmata veega praegu pesta. Nõusid võib.