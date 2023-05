Rohu lasteaed saab väikese lisarühma

Vallavalitsuse alusharidusnõunik Maarja Pildre sõnul tuleb Tuulte Roosi lasteaia 3. korrusele loodav lisarühm väike, kuni kümnele lapsele, kuna ruum ise on väike. Praegu on see ruum kasutusel lasteaia mängutoana ning erinevate rühmatööde jms jaoks.