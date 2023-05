JUHTKIRI ⟩ Nooruse kooli fenomen ehk Miks kõik ei mahu karjamaale?

Miks on Kuressaare Nooruse kool selline magnet, miks meelitab see koolimaja ka nüüd igal sügisel 1. klassi jätkuvalt rohkem väikeseid koolijütse kui teised linnakoolid? Muidugi ahvatleb lapsi või lapsevanemaid ujumisbassein, millele ei saa Saaremaal vastu ükski kool peale Leisi. Loogiline põhjus on ka see, et Nooruse tänaval asuva kooli lõpetasid omal ajal väga suured gümnaasiumilennud ja nüüd tahavad väga paljud vilistlased oma lapsi samasse kooli panna.

Kindlasti on Nooruse kooli populaarsusel veel üks oluline põhjus. Saaremaa vallavalitsus on aastaid tegelenud Kuressaare põhikoolide remontimisega ja pehmelt öeldes on see käinud üle kivide ja kändude. Kõiksugu ehitajatega peetud vaidluste ja erinevatest kriisidest tingitud takistuste tõttu on veninud Hariduse kooli remont ja pole alanud Vanalinna kooli remont, kuigi just see koolimaja oli linnakoolidest kõige halvemas seisus. Hariduse kooli lapsed käivad veel sel õppeaastal asenduspinnal Upal, Vanalinna kooli lapsed alustavad seal sügisest. Teadmatus tuleviku ees on kahtlemata olnud põhjus, miks valida oma lapsele kool, mis lähiajal kindlasti remonti ei lähe.