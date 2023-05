Aasta ema Lii Mägi ⟩ Meie pere on mõnus ühtehoidev kamp

Kolmandat aastat Angla külas Kopli talus elavad Lii ja Aivar Mägi kasvatasid kõik oma neli last üles Karjas kolmetoalises korteris. “Pead-jalad koos, lastel oli kolmekordne nari. Sealt on ilmselt see koosolemine tulnud,” räägib Lii. Ta lisab, et väga suur pluss oli see, et kolm esimest last tulid väikeste vahedega, aasta-poolteist, ja kasvasidki koos.