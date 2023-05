Kuressaare Veevärk esitab reostunud kraanivee tõttu väiksema veearve

"Kindlasti võtame arved väiksemaks. Järgmisel nädalal vaatame mahtudele otsa ja seejärel teeme otsuse. Maha võtame kindlasti," kinnitas BNS-ile AS Kuressaare Veevärk juhatuse liige Ain Saaremäel.

Praeguseks on Kuressaare Veevärk torustike puhastusprotsessiga jõudnud faasi, kus Kuressaare veevõrgu pea- ja jaotustorustikud on eelduslikult puhtad. Küll aga võib nakkuslikke baktereid eeldada eeskätt nendel kinnistute ja majade torustikes, mille veevahetust ei ole tehtud või on olnud väga väike.