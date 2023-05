Kure vasakkaitsja Mathias Palts ⟩ viigi- või võiduvärav oleks rohkem rõõmu teinud

„Tähenduslik on see kindlasti,“ ütles Mathias Palts, oma esimese Premium liiga värava kohta, kuid lisas, et kahjuks sellel mingit suurt väärtust ei ole, kuna kaotasime. „Pall tuli mulle ning vaatasin, et mul ei ole enam kusagile minna ja mõtlesin, et vajutan peale. Õnneks läks täpselt sinna kuhu pidi minema. Oleks see olnud kasvõi viigi- või isegi võiduvärav, siis oleks see rõõm kindlasti palju suurem olnud. “

Mathias Paltsi sõnul on Kures hästi kohanenud ja tiim võttis esimesest päevast väga hästi vastu. Viimastes voorudes on ta mänginud juba ka põhikoosseisus. „Olen enam-vähem hakkama saanud, mõni mäng on olnud parem, mõni halvem, aga üldiselt on olnud stabiilselt hea,“ leidis kaitsja, lisades, et võib-olla peaks mõnikord kiiremini reageerima ja pressima, aga muidu on ta rahul.

„Meeskonnana oleme ka hästi mänginud, aga see kõik on tulnud väga raske tiimitööna. Kõik mehed pingutavad alati 120 protsenti nii trennis, kui mängus ja see on meie tulemustes ka näha.“

Peatreener Roman Kožuhhovski ütles, et Mathias Palts tuli Kuresse, kui keskkaitsja, kuid ta näeb mehes potentsiaali kaitses ka laiemalt tegutseda. „Mathias on füüsiliselt võimas, tema kiiruslikud omadused on heal tasemel ja tal on korralik vasak jalg,“ selgitas ta.