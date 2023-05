Veel eelmise aasta sügisel teatas Swedbanki kliendikogemuse juhtimise osakonna projektijuht Evelin Kolk muhulastele, et pank ei kavatse Liiva sularahaautomaati välja vahetada, kuna seda kasutatakse vähe.

Tänases Swedbanki pressiteates seisab, et senise pangaautomaadi vahetust taotles Muhu aktiivne kogukond, kelle hinnangul on sissemaksevõimalusega automaat oluline, et saare elu ja ettevõtlust edendada.