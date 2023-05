Kuressaare veereostusest ehk Kriisiga rinnutsi

Kuidagi on juhtunud nii, et möödunud nädalad on avalikule areenile veeretanud mõned kriisid. Saaremaal joogivee kriis, Eesti laiemas kontekstis ukrainlaste abistamise kriis. Siis veel riigikogu tööle hakkamise kriis. Ja tegelikult palju väikseid kriise meie endi juures. Kasvõi selline kriis, et saastunud joogivee tõttu ei pääse kodust välja ja vetsu ei saa kaasa tarida.