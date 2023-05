JUHTKIRI ⟩ Kas prügikastikraam või abivajaja kõhutäis?

Selle nimel, et ostmata jäänud toit prügikonteinerisse ei rändaks, vaid abivajaja lauale jõuaks, on juba aastaid tegutsenud toidupank. Saare toidupank päästis mullu maakonnas üle 100 tonni toitu, aidates rohkem kui kuutsadat inimest nädalas. Toidupanga päästetud kauba kogus on väga-väga suur, aga seda jääb veelgi üle.