KÕNE IFFILE ⟩ Miks peaks väike Muhu vald käsukorras aitama vaesemaid?

Saan aru, et meie riik on vaene, aga seda, et paremini hakkama saavatelt valdadelt võetakse maksutulu ära ja jagatakse vaesematele, mina õigeks ei pea. Mutiauku raha loopimine ei tee olukorda paremaks,” leiab Muhus elav saarlane, laulja Ivo Linna.