NÄDALA KIITUS / NÄDALA LAITUS

Tunnistust väärt on Tallinna tervishoiu kõrgkooli õeõppe tudengid, kes koguvad raha trenažööri soetamiseks saarlasele Kaspar Mäeotsale, kes puukentsefaliidi tõttu halvatuks jäi. Tulevased õed osalevad heategevusliku loterii ja eluliste näitajate mõõtmisega 27. mail Kuressaare tänavafestivalil.

Kui Muhu vallas peavad vallavalitsusele avalduse tegema need, kes soovivad biojäätmete äravedu, siis Saaremaa vallas need, kes eelistavad biojäätmeid ise kompostida. Pole siis ime, et Saaremaa vallavalitsus upub tuhandetesse avaldustesse ning neile vastamiseks pidid ka teised vallatöötajad keskkonnaosakonnale appi tulema.