Looduse väärtustamine linnas algab märkamisest

Üha sagedamini tajume, et ümbritsevas keskkonnas on midagi muutumas: tavapäraselt inimpelglikud linnud, näiteks kanakullid elavad linnametsades. Linnas rebase nägemises pole midagi erakordset.

Madalaks niidetud muruplatsid linnades on hakanud asenduma värvikirevate lillemurudega, mis pakuvad toitu tolmeldajatele, kellel omakorda on tähtis osa näiteks hea õunasaagi saamisel linnaaias.

Miks osa liike on linna tulnud? Mistahes liigile, ka inimesele, on eluks vaja toitu, elupaika ja võimalust järglased üles kasvatada. Kui need tingimused on olemas, siis on ju hea ka linnas elada. Aga kas me ka teame, kes meie kõrval linnas, asulas või ka suuremas koduaias elavad?