“Kergendus on see, et menetlus sai läbi ja sellega seoses ei pea enam midagi ootama,” ütles Kaja Laus, kes on hoonevälise invalifti paigaldamise nimel majanaabrite vastuseisuga võidelnud juba 2017. aastast. “Kuna menetluse käigus on aga mõned majanaabrid kangekaelselt oma vastumeelsust näidanud, siis ei tea, mis “üllatusi” neilt veel tulemas on.”