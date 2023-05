Saaremaa vallavalitsuse arendusteenistus koos valitsuse liikmetega on teisipäevast neljapäevani Ruhnu saarel. "Arvestades seda, et Saaremaa vald täidab maakondlikke funktsioone, on eesmärk saada ülevaade meie maakonnas olevatest omavalitsustest," selgitas abivallavanem Liis Lepik.