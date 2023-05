Tänak proovib Sardiinias lisakiirust välja pigistada, Virves debüteerib

"Sardiinia ralli on mitmel viisil eriline, siinsed teed on väga nõudlikud ning madala haarduvusega. Samas on need väga kitsad ja kiired ning lähevad puude ja kaljude vahelt. Olen siin sõitmist alati nautinud," ütles mullune võitja Ott Tänak, kes pälvis 2017. aastal Sardiinias enda karjääri esimese etapivõidu. Sardiinia rallil pääses Tänak ka esimest korda enda karjääris poodiumile, kui pälvis 2013.

"Kogu M-spordi meeskond koos Ford Performance'i meestega USA-st on teinud tööd, et meie esitustes järgmisi samme astuda ja meil tuleb enne Sardiinia rallit tegus testipäev. Uurime kõike, et lisakiirust välja pingutada," lisas eestlane.

Tänak on pärast viit MM-sarja etappi 81 punktiga hooajatabelis teisel real. Esikohal asetsevast Kalle Rovanperäst (Toyota) lahutab teda 17 punkti. "Eesmärk on konkurentidele samm lähemale jõuda. Asjad võtavad veidi aega, aga olen kindel, et samm-sammult liikudes jõuame ühel hetkel sinna!" sõnas Tänak.