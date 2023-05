KÜLAVAHELOOD: Laugu mõisa külje alla rajatakse viikingite küla

"Viies kohas Taanis näitavad jäljed maastikul, et kunagi seisid seal hiiglaslikud ringlinnused, mis ehitati umbes 980. aastal. Tollase mõõdupuu järgi pidid need linnused olema tohutu suured. Kuningas Harald Sinihammas lasi ehitada ringlinnused, millest suurimad, näiteks Aggersborgi ringlinnus Jüütimaa põhjaosas, oli 240meetrise läbimõõduga. 10. sajandil pidi säärane linnus mõjuma tugeva kuningavõimu tunnusmärgina. Arheoloogilised uuringud näitavad, et linnused ehitati kindlate matemaatiliste põhimõtete järgi. Näiteks kõikide linnuste väravad avanevad täpselt nelja ilmakaarde, vallid ehitati toonase insenerikunsti viimase sõna järgi ja linnuse sirged teed kaeti tugevate tammeplankudega", tsiteerib saatejuht artiklit.