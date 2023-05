JUHTKIRI ⟩ Veesaagas on algamas uus peatükk

Tõsi, päris paljusid on häirinud veevõrgu puhastamisprotsessis veele lisatud kloor. Kellele ei meeldi selle kõrvalmaitse, kes kurdab, et kloreeritud vees kümmeldes hakkab suisa nahk kihelema. Kuressaares, kus veele pole erinevalt muudest paikadest Eestis aastakümneid olnud vajadust tilgakestki kloori lisada, on selline reaktsioon täiesti mõistetav. Samas on kloreerimine olnud möödapääsmatu.

Õnneks on asjalood täna sealmaal, et terviseamet lubab vette lisatava kloori hulka vähendada. Küll järk-järgult, sealjuures tähelepanelikult proovide tulemusi jälgides, aga siiski kindla eesmärgiga kloreerimine üldse lõpetada ja hakata linlastele pakkuma taas harjumuspärase maitse ja kvaliteediga vett.

Kui see osa reostusloost on ühele poole saamas, siis järgmine osa ehk põhjuste täpne väljaselgitamine veel käib ja nagu asjaosalised praegu nendivad, ei maksa kiirele tulemusele siiski loota. Kui algselt oli jutt, et ekspertiis valmib läinud nädala lõpuks, siis praeguse info järgi võib see kesta veel mitu nädalat. Ehk siis need, kes kibelevad patuoina järele, kellele näpuga näidata, peavad veel kannatust varuma. Sest ajalugu näitab, et üks ekspertiis ei pruugi sugugi olla vaidluste lõpp, vaid hoopiski lõputute vaidluste algus.