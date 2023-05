Hiiumaa kaitseliitlased liituvad Saaremaa malevaga

„Kaitseliit kuulub vabatahtlikele ja nende soovidele vastavalt ka toimib. Antud juhul on aluseks Hiiumaa malevkonna üldkoosoleku otsus, kus sellist üleminekut sooviti. Samas on see loogiline soov, meie suursaartel on ühine operatsiooniruum ja ühised ülesanded, nüüdsest siis ka ühine juhtimine ning logistikaliinid,“ ütles KL ülem Riho Ühtegi.