MUHU UUDISSED ⟩ Piame nüid easte mõtlema, mil moel ing sisse jäeb

Aga tuleva nädali lõppus, laupa, siis juba, neh, kümnendal kuupääval, siis oo Hellamoa lauluväljaku pial suur juubelipidu. Muhu segakuor suab kolmekümne viie vuastaseks ja ootab kangest rahvast piduse. Kuulda suab selle juubilari oma uiemaid laulusid, mis viimaste vuastate sihes õppetud oo ja Lihula kuori Ei Või Olla ja kindlasti teisigid viel. Sest kuor oo juba üteln teistele taidluskollektiividele, et nemad muid kingitusi ep taha, et tulgu igaüks mõne laulu või tantsi või pilliluoga. Ja mudud põle irmu, et piletime oo taris osta. Ikka puhta tuimuidu oo pidu ja pärast mäŋŋab tansiks Siin Me Oleme.