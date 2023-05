JUHTKIRI ⟩ Riigikooli tihe sõel

Osal neist nn joonealustest noortest on lootus soovitud koolikoht siiski saada. Leidub ju mujalt pärit kandidaatide hulgas ka selliseid noori, kes igaks juhuks pürgisid mitmesse gümnaasiumisse – lootuses, et vähemalt ühte neist ikka pääseb. Ja kui juhtumisi pääseb rohkem kui ühte, siis valitakse see kool, mis tundub (kõige) paremini sobivat. Mis ei pruugi aga olla Saaremaa gümnaasium.

Neil “joonealustel” noortel, kelle hinded pole just suurepärased ega isegi mitte head, kõike ühele kaardile panustada siiski ei maksa. Kindlasti peaks neil valikus olema ka teisi variante, millest haarata siis, kui soovitud gümnaasiumikohta ei saa. Kõige tähtsam on, et noorte haridustee poolikuks ei jääks. Sattunud nende noorte hulka, kes ei õpi ega tööta, on väga raske tagasi ree peale saada.