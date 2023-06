Allee 10 asuv laut-kuur on 6,5 meetrit pikk ja 4,2 meetrit lai, ehitisealune pind on 28,2 m² ja kõrgus ligi 4 meetrit. Puitkonstruktsioonis hoone on kaetud vertikaallaudisega. Katuseks on valtsplekk. Kahest ruumist koosneva kuuri Allee tänava poolsed seinad on rõhtpalkidest ja krundisisemuses olev kuuri osa puitsõrestikuga. Vundamendiks on paekivid.