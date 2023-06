JUHTKIRI ⟩ Ööklubis tuleb oma joogil silm peal hoida

Selge on see, et Kuressaares juba pikka aega ringelnud kuulujutud ei saa tekkida päris tühja koha pealt. Paraku on juttudest vähe, et alustada juurdlust. Politsei vajab tõendeid ja korgijoogi kahtluse korral on selleks tarvis võimalikult kiiresti võtta vereproov. Siiski jäädi ka mai alguses asetleidnud juhtumi puhul testimisega hiljaks. Korgijoogi kahtlus ei leidnud kinnitust ning menetlus lõpetati sel nädalal.

Toonitame siinkohal veel kord, et inimene, kes kahtlustab hommikul, et talle on manustatud korgijooki ja teda seejärel seksuaalselt väärkoheldud, on testimisega kindlasti hiljaks jäänud, sest GHB on selleks ajaks organismist kadunud. Ja kahjuks ei saa inimene jooki tarbides kuidagi aru, et sinna on uimastit lisatud, sest kokteili maitse sellest ei muutu. Juba 12 tunni möödumisel ei ole GHB enam tuvastatav.

Korgijook on tuntud kui vägistamisnarkootikum. GHB mõjub inimese kesknärvisüsteemile ning olenevalt doseerimisest võib see esialgu tekitada eufooriatunnet ja libiido tõusu, ent klubides kasutatakse seda üldiselt uimastamise eesmärgil.

Kui doos on piisavalt suur, ei oma inimene enda keha üle kontrolli ning hiljem ei suuda ta ka meenutada, mis temaga juhtus ja toimus.