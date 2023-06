LUGEJA KÜSIB ⟩ Miks ei suletud Kuressaare kesklinna?

Kesklinna sulgemine on olnud tundlik teema ettevõtjate ja kultuuri korraldavate asutuste vahel. Oleme püüdnud leida kompromisse, mis mõlemaid osapooli rahuldaks. Pühapäevase kontserdi põhjal leiame, et lugupidav suhtumine esinejatesse ja publikusse nõuab mõnikord siiski seda, et edaspidi sulgeme selliste kontsertide ajaks kesklinna. Püüame seda teha võimalikult lühikeseks ajaks, et meie hotellid ja restoranid-kohvikud sellepärast ei kannataks.