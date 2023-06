Saaremaa gümnaasium pälvis Rohelise lipu

Tegu on rahvusvahelise keskkonnaharidusliku programmi "Roheline kool" väljastatava tunnustusega, mis tõendab õppeasutuse edukat osalemist programmis ja annab tunnistust sellest, et keskkonnasäästlik mõtteviis on osa kooli või lasteaia tegemistest süsteemselt ja terviklikult.

"Eriti oluline on asjaolu, et SG on esimene Saaremaa õppeasutustest (ja üldse Eesti saarte õppeasutustest), kes on selle tunnustuseni jõudnud," ütles Liina Vakrööm, "Rohelise kooli" programmi kommunikatsioonispetsialist. Saaremaalt on "Rohelise kooli" programmiga seotud ka Aste põhikool ning Pihtla kool ja lasteaed.