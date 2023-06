Uus laev suudab võtta peale rohkem sõidukeid kui praegused suursaarte ja mandri vahel sõitvad parvlaevad ning on nullemissiooniga.

Riik on ette valmistamas uue parvlaeva ostu ning valminud on kontseptsioon, milline see olema hakkab. Tegu saab olema hübriidlaevaga, mis hakkab kütusena kasutama peamiselt elektrit ning vesinikku.