JUHTKIRI ⟩ Lootusrikas restart

Töötukassa andmeil on tööhõive trend praegu pigem positiivne ja töötus maakonnas väheneb. Näiteks aprillis asus töötukassa kaudu tööle 160 inimest, mais 154 inimest ja juuni esimeste päevadega on vormistatud tööle juba 19 inimest.

Positiivne trend on ka pakutavate töökohtade osas ja töötukassa vahendusel on praegu Saare maakonnas võimalik valida 113 töökoha vahel.

Viimaste aastate keerulistest aegadest ei ole paraku mitte kõik ettevõtted kahjudeta läbi tulnud. Koroonakriis pitsitas majandust ühtmoodi, sellele järgnenud energiahindade meeletu hüpe mõnevõrra teistmoodi. Aga kõige halvem on olnud see, et üks raskus ajas teist taga, paljud ettevõtted polegi stressiseisundist päriselt välja saanud ja vajaksid tegelikult samasugust restarti nagu need, kes päris kitsikusse jäänud.