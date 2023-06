MUHU UUDISSED ⟩ Muhu kultuuriuudissime

Neh, pidu akkab pihta kellu kuiest õhta. Nõnna, et seks aaks aage aga ennasid lauluväljaku piale kokku. Kuuleb mudud palju kuorilaulu. Üle meite oma kange sünnipäävalapse oo laulma tulemas Lihula kuor Ei Või Olla. Ja laulu, tantsi ja pillimängi oo vielgid. Sest kuor oo juba üteln, et nemad muud kingitust kellegid kääst ep taha, kut iga suare taidluskollektiiv, kelle nad kutsun oo, esitagu üks laul või tants või pillilugu. Mis kellelgid just kõege paramini välja tuleb, neh. Nõnna et ieskava tuleb ikka vägev! Ja pärast lähäb tansiks kua. Ma põle sii poslori aan üht ennesti. Tansimuusikad tieb ansambel Siin Me Oleme.