Puukentsefaliiti nakatunud Saaremaa ettevõtja on sunnitud oma firma maha müüma

„Raske südamega oleme otsustanud Saarekulleri müüki panna, et keegi uus ja ettevõtlik saaks saarlastele meie kvaliteetset teenust sama hästi kui mitte paremini edasi pakkuda,“ nenditi ettevõtte Facebooki lehel. „Müügi põhjuseks on praeguse juhataja Kaspar Mäeotsa raske tervislik seisund. Kaspar tänab kõiki, kes te olete aidanud sellel teekonnal, ning loodab teie abile, et Saarekuller omale uue juhi leiaks.“

Ühtlasi lisati, et Saarekuller on olnud pikalt turul suure kliendipagasiga toimiv ettevõte, kelle eesmärgiks on kõikvõimalike kaupade transport nii Saaremaa-siseselt kui ka mandri vahet. „Meie teenust kasutavad regulaarselt mitmed ettevõtted üle Eesti, kes sooviksid ka edaspidi Saarekulleriga koostööd jätkata. Lisaks on meil tekkinud kogukond maailma parimaid erakliente, kes järjepanu oma kauba transportimise meile on usaldanud,“ seisis postituses.