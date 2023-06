"Eelmise aasta sügisel pöördus Eesti Kontsert Saaremaa valla poole palvega suurendada omavalitsuse toetust Saaremaa ooperipäevadele, kuna korralduskulud on suurenenud," ütles abivallavanem Koit Voojärv.

Saaremaa ooperipäevade eelarve on 1,2 miljonit eurot, mida vald on varasematel aastatel toetanud 50 000 euroga. Tänavu otsustati Eesti Kontserdiga peetud läbirääkimiste tulemusena suurendada toetussummat 80 000 euroni, et tagada Saaremaa jaoks olulise sündmuse toimumine.