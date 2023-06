SUUR MAA, SUURED ASJAD ⟩ Üldse mitte depressiivsed asumid!

Nõrgemate gruppide häält tulebki kuulata, see on demokraatlik. President Kersti Kaljulaid on armastanud rääkida, et õigusriigis võib vaene võita kohtus rikast ja üksikisik riiki. Mulle see näide meeldib, sest ta kannab endas positiivset energiat. Pisut teistmoodi on asjalood juhul, kui häälekas vähemus on kõige ja kõigi vastu, iga muutuse vastu seda korralikult kaalumata. Sellist tüüpi negatiivsel energial näib olevat omadus eriti kõvasti võimenduda.