Vastukaja ⟩ Tähelepanekuid veekriisi kohta – Kuressaare haigla seisukohast

Selgitan natuke haigla toimimist – haigla on patsientide teenindamiseks avatud iga päev 24 tundi. Lihtsustatult jaguneb töörütm tavapäraseks tööajaks ja valveajaks. See tähendab, et valvetööga mitteseotud personal täidab tavapäraselt tööülesandeid tööpäevadel kell 8–16, kahel kolmandikul tööajast on haiglas tegev valvepersonal. Valveperioodil on EMO valvearstil operatiivsed juhtimisülesanded, millega kaasnevad ka laialdased kohustused ja õigused, kuni järgmiste tasandite juhtimisülesannete eest vastutavad töötajad tavapärase tööaja väliselt haiglasse jõuavad. Seega on kohatu väide, nagu ei peaks patsientide poole pöörduma valvearst, vaid vallavalitsus või vähemalt haigla juhtkond.