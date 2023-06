Maie Meius ⟩ Väärikate ülikool toetab vaimu ja annab jõudu

10. mail oma 95. sünnipäeva tähistanud president Arnold Rüütel on öelnud, et mis kõrge vanus see ikka on! Seega on meie õppuritel potentsiaali küllaga!

Suure üle-eestilise väärikate ülikooli võrgustiku 15 piirkonnas on kokku ligi 3000 õppurit. Iga projektijuht koostab igaks õppeaastaks uue loenguprogrammi. Meie kohaliku Ö-ülikooli programm on sama, mis väärikate ülikoolis, kuid seda saavad kuulata ka gümnaasiumiealised ja nooremad kui 50-aastased.

Elus paremini toime tulemiseks tuleb oma aju korras hoida: vahel pingutada, vahepeal teha keerukaid asju ja vahepeal logeleda. Ka vanemaid inimesi huvitab, kuidas oma aju teovõimelisena hoida. Ajuteadlane Jaan Aru on öelnud, et aju kohta kehtib reegel, et kasuta või kaota. Kõige hullem asi, mis vanainimesega juhtuda võib, on see, et ta jääb teleka ette. Illusioon on, et ta teeb midagi, aga ta ei kasuta oma aju aktiivselt. Tähtis on see, et tal oleks mingisugused hobid, et ta üritaks midagi teha. Ja tähtsad on nii füüsiline kui ka vaimne aktiivsus. Mõlemale saab inimene kaasa aidata, kui osaleb väärikate ja Ö-ülikooli tegevuses.

Uued teadmised ja elujõud