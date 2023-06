Saate avaloos tõdeb raadiomees, et kuigi kolmandik jaanikuust on juba seljataha jäänud, pole põllumehed-loomakasvatajad tänavu heina- või siloteoga kidura rohukasvu tõttu saanud õieti alustada. Tõsi küll, mõnel pool on esimene proov siiski tehtud.