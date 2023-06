Liivale plaanitakse rajada avalik joogiveepunkt

“Kindlasti oleks vaja paika saada asukoht ja tehniline teostatavus: kuidas saada veeühendused ja ka drenaažilahendused. Mõte tekkis sellest, et Liival on suvel väga palju inimesi ning palaval ajal on janukustutamiseks ja värskendamiseks joogivee olemasolu üli oluline," sõnas Liitmäe, "Samas on Liiva keskel jäätmete hulgas väga palju näha ka plastpudeleid ning nende hulga vähendamiseks saaksid inimesed värsket joogivett villida enda joogipudelitesse. Praegu oleme tõesti plaaninud talveperioodil teha ära ettevalmistavad tööd ning eesmärk oleks see, et saaks kraani paika uueks suveperioodiks. Aga eks lõplik paigaldamine sõltub sellest, mis paigaldus maksab ja kuidas on valla rahaline seis järgmisel aastal selliste mõtete elluviimiseks.”