SUUR MAA, SUURED ASJAD ⟩ Kõige olulisem seadus veel tuleb

See tuletab meelde, et peame loodust puudutavad asjad ning seotud majandamise tasakaalu saama. Need pika vinnaga tulevikku suunatud otsused ja investeeringud, nagu näiteks ka haridusküsimused, nõuavad otsuseid täna. Rohepööre on ülimalt oluline teema. Meil tuleb keskkonnast ja kliimast rääkida lähiaastatel rohkem kui seni. Ja mitte ainult rääkida, vaid tegutseda.

Rohepööre – mõttetu sõna

Kahjuks on aga sõnast “rohepööre” saamas avalikus debatis juba sama mõttetu sõna nagu on “tühistamine”. Miks? Aga sellepärast, et kui igaüks sisustab sõna meelepäraselt ja kasutab meelevaldselt, siis pole tulemuseks enam faktidel põhinev argumentatsioon.

Siin avaldub see, mida Ühendkuningriigis kasvanud vene dissidentide järeltulija Peter Pomerantsev ja mitmed teisedki mõtlejad nimetavad tõejärgseks ajastuks.

Ja mida populistlikum on poliitik, seda enam tahab ta vett sogaseks keerutada. Oled opositsioonis, siis oled kõige vastu. Oled koalitsioonis, tegeled millegi teisejärgulisega. Tulemuseks on see, et olulised otsused jäävad tegemata.

Olen kunagi kuskil juba varem öelnud, et keskkonnaminister on meil ka sisuliselt nagu jõuminister. Praeguses valitsuses on aga uue nimega jõud, ja see on kliimaminister.

Portfelli hoiab Reformierakonda kuuluv Kristen Michal, kelle ametkonnal on eriti kaalukas roll lähiaja olulisima seaduse kokkupanekul. See on kliimaseadus.