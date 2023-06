Reedel eemaldub madalrõhkkond Venemaa kohale ja selle piirest võib üksikuid lühiajalisi sajuhooge Eesti idaserva jõuda, aga sel juhul on sajuhulk üsna väike. Läänekaare tuul on mõõdukas, põhjarannikul on puhanguid 14 m/s. Õhutemperatuur on öösel 13..17, päeval 22..27°C, läänekaare tuulele avatud rannikul jääb alla 20°C.