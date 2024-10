FC Kuressaare Esiliiga B septembrikuu parim mängija on Joosep Kobin

“Väga hea tunne on, hea kui tunnustatakse,” sõnas FC Kuressaare mängija Joosep Kobin. “Esiliiga B-s mängides olen viimased mängud mänginud poolkaitses ja tunnen end seal hästi. Naudin hetkel mänge. Kahjuks tiimi tulemused pole parimad olnud ja eks ikka peale kaotusi motivatsioon hetkeks langeb, aga tuleb pea püsti tõsta. Viis-kuus mängu on meil veel jäänud ja usun, et suudame teha korraliku ja tugeva hooaja lõpu,” lisas Kobin.